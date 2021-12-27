Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı - Haberler Ekonomi
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Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda 26 Aralık'ta 726 tırın çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda 26 Aralık'ta 726 tırın çıkış yaptığı bildirildi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonu olması nedeniyle yoğun tır geçişi yaşanan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda bekleyen araç sayısının azaltılabilmesi ve şoförlerin mağdur olmaması için yetkililerce sürdürülen titiz çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Akyürek, 26 Aralık'ta 726 tır geçişiyle Sarp gümrüğünde yeni bir rekor kırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de gümrük müdürümüz ve diğer personelle sahada gece 11.00'e kadar kalarak çalışmaları yakından takip ettik. Daha fazla araç geçişini sağlamak adına büyük özveriyle çalışmalar sürdürülüyor. Bu özveri sonucu 726 tır geçişiyle yeni bir rekor kırıldı. Bu nedenle Sarp Mülki İdare Amiri Sayın Gürkan Üçüncü'ye, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Recep Bilgin'e, Sarp Gümrük Müdürü Sayın Recai Fidan'a ve tüm gümrük çalışanlarına yoğun çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bölgemize gelen tırlar en kısa sürede sınırdan geçerek beklemek zorunda kalmayacak."

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AA / Yusuf Okur - Ekonomi Haberleri

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