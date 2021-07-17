Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
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Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi

Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez sahilinde yaralı bulunan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedaviye alındı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez sahilinde yaralı bulunan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedaviye alındı.

Enez ilçesi sahilinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran caretta caretta cinsi yaralı deniz kaplumbağasını görünce yetkililere bildirdi. Bulunduğu yerden Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan caretta caretta, İstanbul'daki akvaryuma tedaviye gönderildi. Deniz kaplumbağasının, tedavinin ardından Saros Körfezi'ne bırakılacağı belirtildi. 


Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
Saros'ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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