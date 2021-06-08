Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı
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Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı

Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği çeşitli kurslara katılan kursiyerler resim ve el sanatları sergi açtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği çeşitli kurslara katılan kursiyerler resim ve el sanatları sergi açtı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkanı Yardımcısı Uğur Taş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, kursların salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Usta öğreticiler ve kursiyerlerin yoğun gayretleriyle kısa sürede sergi açtıklarını belirten Aydemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından bağlama kursuna katılan kursiyerler dinleti sundu.

Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı
Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı
Şarkışla'da kursiyerler sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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