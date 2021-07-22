Şarkısı uğurlu geldi nişanlandı...

Rapçi Reşit Kemal'e son günlerde tüm dijital platformlarda trend olan 'Şımarma' isimli yeni single çalışması uğurlu geldi... Reşit Kemal tüm şarkılarına ilham olan sevgilisi Karen ile nişanlandı...

'Aslında", "Bu Ne Hava", "Bilmem" gibi şarkılarıyla milyonlarca rap dinleyicisine ulaşan Reşit Kemal, yeni teklisi "Şımarma"yı yayınladı... Reşit Kemal, 'Şımarma' şarkısının kendisine uğur getirdiğini ve Karen'le nişanlandığını belirtti. 'Şımarma' isimli şarkısında görür görmez çok etkilendiği kadına olan duygularını net ve cesurca anlatan bir adamın sözlerini anlatıyoruz diyen Reşit Kemal, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Karen ile evlilik için ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Reşit Kemal'in yeni şarkısı 'Şımarma' Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Snob Magazin