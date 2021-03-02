Sarıkamış'ta Alp Disiplini A Grubu'nda madalyalar sahiplerini buldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Alp Disiplini A Grubu'nda madalya kazanan sporcular belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12, 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde düzenlenen 1. ve 2. etap GS müsabakalarına 9 ilden 64 sporcu katıldı.

Toplam 18 madalyanın 15'ini Erzurumlu sporcuların alması dikkati çekti. Erzurum'dan yarışmaya katılan sporcular 16 Yaş Altı Erkekler hariç, bütün kategorilerde altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyesi Talip Uzun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koçak, danışma kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı'ın takdim ettiği madalyaları kazanan sporcular kategorilerine göre şöyle:

12 Yaş Altı Kızlar:

1. Naz Alaftargil (Erzurum Kayak Kulübü Derneği)

2. Naz İrem Nuhoğlu (Erzurum Kayak Kulübü Derneği)

3. Su Zişan (Erzurum Büyükşehir Belediyespor)

12 Yaş Altı Erkekler:

1. Kerem Çalış (Rüzgar Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

2. Emin Dilik (Rüzgar Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

3. Murathan Öner (Erzurum Büyükşehir Belediyespor)

14 Yaş Altı Kızlar:

1. Duru Yıkıcı (Rüzgar Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

2. Hatice Seylan (Zirve Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

3. Yaprak Nur Seylan (Palandöken Kayak, Snowboard ve Dağclık Spor Kulübü Derneği)

14 Yaş Altı Erkekler:

1. Umut Aktaş (Erzurum Kayak Kulübü)

2. Emin Yağız Güller (Rüzgar Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

3. Yusuf Selam Aktaş (Şarge Kayak Spor Kulübü)

16 Yaş Altı Kızlar:

1. Rümeysa Kılıç (Zirve Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

2. Havin Özkan (Hakkari Kayak Antrenörleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)

3. Dilara Kaya (Aras Elektirik Dağıtım Spor Kulübü Derneği)

16 Yaş Altı Erkekler:

1. Samet Boydak (Taner Üstündağ Spor Kulübü Derneği)

2. Emir Can Timur (Rüzgar Kayak ve Snowboard Spor Kulübü Derneği)

3. Musa Said Yenilmez (Erzurum Gençlik Spor Kulübü Derneği)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki