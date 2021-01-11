Sarıgöl'de ılık hava üzüm bağlarını erken uyandırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi sonucu çevrede bulunan üzüm bağları tekrar yapraklandı.

Sarıgöl Konak Mahallesi Muhtarı Ali Eşbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin önündeki Mevlana türü üzüm asmasının tekrar yapraklanması ve üzüm vermeye başlamasını endişe ile karşıladığını ifade etti.

Evinin önündeki Mevlana asmasını budadığını dile getiren Eşbah, "Tekrar yaprak açtı.10-15 cm filiz vermeye başladı. Üzümlerin boyları 8-10'a kadar uzadı. Havaların ılık gitmesi nedeniyle çiftçilerimizin işleri çok zor. Esnafım. Çiftçilerden gelen şikayetleri işitmekteyim. Bu hayra alamet değil, Allah çiftçilerimize kolaylık versin." diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının uyanmasın ılık hava şartlarından kaynaklandığını dile getirerek, "Aralık ayında havalar ılık geçti. Bağlar bir yandan budanması yapılmakta. Böyle olunca bağların uyanması kaçınılmaz. İlerleyen günlerde şiddetli soğuklardan zarar görecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan