Sarıgöl'de badem ağaçları çiçek açtı
03.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:15
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde badem ağaçları çiçeklendi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde badem ağaçları çiçeklendi.
Ilık ve güneşli hava nedeniyle çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede yaşayan Süleyman Pehlivan (50) adlı vatandaş, evinin önündeki 10 yaşındaki badem ağacının erkenden çiçeklendiğini ve çevredekilerin de ilgisini çektiğini aktardı.
Yeterli yağış almayan bölgede ağaçların erken çiçeklenmesinin risk oluşturduğuna işaret eden Pehlivan, "Soğuk havalarda ağaçlarımızın zarar görmesinden endişe ediyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan