Saray belediyesinden bahar temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saray belediyesinden bahar temizliği

Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Saray belediyesinden bahar temizliği

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Değirmigöl ve Kurucan mahallelerinde cadde ve sokakları yıkadı.

Program dahilinde ilçe merkezi ve bağlı 28 mahallede kaldırımlardaki otları temizleyecek olan belediye ekipleri, aynı zamanda çevre düzenlemesi ve refüj çalışmaları da yapacak.

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Ömer Karabulut, "Kış mevsiminin ardından Saray Belediyesi bahar temizliği başlattı. Bu çalışma ilk olarak mahallemizde başladı. Her yer tertemiz oldu. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Berrak Tüzünataç Semiramis Pekkan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saray belediyesinden bahar temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:36:26. #1.16#
title