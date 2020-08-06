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Şans Topu ilk çekilişinde 498 bin 106 TL devretti

Sisal Şans, Yenilenen Şans Topu'nun ilk çekilişini bu akşam saat 20: 00'de gerçekleştirdi.

Şans Topu ilk çekilişinde 498 bin 106 TL devretti
06.08.2020 08:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:36
Sisal Şans, Yenilenen Şans Topu'nun ilk çekilişini bu akşam saat 20: 00'de gerçekleştirdi.

Kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498 bin 106 TL'lik ikramiye devretti.

Çekilişte;(5) bilen 6 kişi 5,087.60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448.90 TL, (4) bilen 957 kişi 39.85 TL, (3+1) bilen 1,746 kişi 26.20 TL, (3) bilen 25,756 kişi 7.10 TL, (2+1) bilen 15,928 kişi 10.50 TL, (1+1) bilen 50,828 kişi 5.25 TL,ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48,417 kişi 5.50 TL kazandı.Şans Topu çekilişleri her Çarşamba saat 20: 00'de düzenleniyor.Şans Topu oynamanın kuralları neler?Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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