Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)