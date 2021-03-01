Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:34
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-12,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-12,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,50 12,80
Mısır Kg 1,68 1,71
Buğday Kg 2,00 2,46
Arpa Kg 1,68 1,73
Çiğit Kg 2,10 3,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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