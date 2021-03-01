Şanlıurfa Ticaret Borsası
01.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:34
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-12,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|12,80
|Mısır
|Kg
|1,68
|1,71
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,46
|Arpa
|Kg
|1,68
|1,73
|Çiğit
|Kg
|2,10
|3,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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