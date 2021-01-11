Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:19
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,64-13,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,64-13,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 5,56
Nohut Kg 2,00 4,32
Arpa Kg 0,62 1,10
Buğday Kg 1,50 2,25
Mısır Kg 1,00 1,75
Yağlık çiğit Kg 1,75 2,31
Kütlü pamuk Kg 4,00 7,53
Preseli pamuk Kg 9,64 13,35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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