Şanlıurfa Ticaret Borsası
11.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:19
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,64-13,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,64-13,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,56
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,32
|Arpa
|Kg
|0,62
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,25
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,75
|2,31
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,53
|Preseli pamuk
|Kg
|9,64
|13,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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