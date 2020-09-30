Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 4,51 5,13
Mısır Kg 1,32 1,32
Buğday Kg 2,00 2,12
Çiğit Kg 1,16 1,18
Preseli pamuk Kg 9,30 9,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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