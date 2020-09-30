Şanlıurfa Ticaret Borsası
30.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:02
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,51
|5,13
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,32
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,12
|Çiğit
|Kg
|1,16
|1,18
|Preseli pamuk
|Kg
|9,30
|9,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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