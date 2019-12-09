Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.
09.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,55
|1,94
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,88
|4,40
|Arpa
|Kg
|1,44
|1,44
|Mısır
|Kg
|0,91
|1,10
|Nohut
|Kg
|1,50
|2,70
Kaynak: AA