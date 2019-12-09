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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.

09.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,55 1,94
Kırmızı mercimek Kg 3,88 4,40
Arpa Kg 1,44 1,44
Mısır Kg 0,91 1,10
Nohut Kg 1,50 2,70

Kaynak: AA
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