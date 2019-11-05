Şanlıurfa'da Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısı yapıldı

05.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:44

Şanlıurfa, Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen toplantı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin ekonomi potansiyeline değinerek, Ürdünlü iş adamlarını Şanlıurfa'da yatırım yapmaya davet etti.

Şanlıurfa'nın jeopolitik konumu dolayısıyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Fırat Nehri'nin bereketi ile sulanan bu araziler yılda 300 günden fazla güneş görmektedir. Başta pamuk, mısır, mercimek ve buğday olmak suretiyle birçok hububat ve sebze üretilmektedir. Dünyanın orijinal hali ile günümüze kadar gelmiş en eski tapınağı tarih sahnesinde bir devrim niteliğindeki keşfi olarak tanımlanan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınan 12 bin yıllık Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır. Sazın, sözün, sıra gecelerinin ve unutulmaz müziğin ev sahibidir Şanlıurfa. Yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan yer yine Şanlıurf'dır. Dünyanın talebi olan ve neredeyse tüm ürünlerini üretecek topraklara sahibiz. Sanayinin şartlarını çevirerek gençlerimiz var. Kısacası, un var, şeker var, yağ var. İnşallah Ürdün ile Şanlıurfa helva yapacağı bir iş birliği bulur."

Toplantıya, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssaRifaie, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye Ürdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Ürdün İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Abdülselam Abidin ile çok sayıda Ürdünlü ve Türk iş adamı da katıldı.

Kaynak: AA