Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
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Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
16.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:46

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Adıyaman'dan gelerek Fırat Nehri kenarında piknik yapan Miraç Olur (19) bir süre sonra serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan Olur, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, nehirde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekip, Olur'un cesedine ulaştı.

Olur'un cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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