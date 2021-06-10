Şanlıurfa'da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı
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Şanlıurfa'da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı

Şanlıurfa'da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.


Şanlıurfa'da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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