Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

24.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:00
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Merkez ilçesinin Yardımcı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (47) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Doğan, yolun kenarına düştü.

Ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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