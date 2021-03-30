Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 DR 689 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz'a (15) çarptı.
Ağır yaralanan Oğuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş