Şanlıurfa'da otomobil ineğe çarptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
02.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:32
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ercan Arslan'ın kullandığı 07 ED 783 plakalı otomobil, Aşağı Göklü Mahallesi'nde yola çıkan ineğe çarptı.
Kazada sürücü Arslan ve otomobildeki Nevzat Olcay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İneğin ise telef olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA