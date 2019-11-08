Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

08.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:55

Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.



Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA