Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu

ŞANLIURFA'da mutfakların vazgeçilmezi olan acı pul biber isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak sofralardaki yerini alıyor. İsot yapımı aynı zamanda kentte 10 bin kişiye de geçim kaynağı oldu. Kentin sokakları ise kurumaya bırakılan isotlar nedeniyle kırmızı renge büründü.

Şanlıurfa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen isot yapımına başlandı. Kentte 10 bin kişiye gelir kapısı olan tonlarca biber, Sırrın ve Dağeteği semtlerinde sap ve çöplerinden arındırılıp temizledikten sonra boş arazi ve evlerin çatılarında kurumaya bırakılıyor. Güneş altında kalarak kuruyan biberler rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor ve zeytinyağı ile harmanlanarak tüketime hazır hale geliyor. Kentin simgelerinden isot, yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında kalitesine göre kilosu 35 ile 80 liradan satışa sunuluyor.