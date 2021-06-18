Şanlıurfa'da alternatif ürün ekimi artıyor

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da GAP sayesinde sulama imkanları artınca çiftçiler, soğan, sarımsak ve patates gibi alternatif ürünler yetiştirmeye başladı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da GAP sayesinde sulama imkanları artınca çiftçiler, soğan, sarımsak ve patates gibi alternatif ürünler yetiştirmeye başladı.

Ekilebilen tarım alanı bakımından önemli yere sahip Şanlıurfa'nın verimli arazilerinde, ülke mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğday üretiminin yüzde 10'u ve arpa üretiminin yüzde 11'i yapılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekarda hububat yetiştirilen kentte sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle ürün çeşitliliği de artıyor.

Pamuk, sebze, mısır ve buğday ilde en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken, çiftçiler alternatif ürün olarak da soğan, sarımsak ve patates ekmeye başladı.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, Şanlıurfa'da 2 yılda 5 ürün yetiştirilebildiğini söyledi.

Çullu şöyle konuştu:

"Bölgede uygun iklimin olması ve sulanan alanlardaki artışla tarımsal ürünlerde çeşitlenme kendisini göstermeye başladı. Toprakta rotasyonu sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çiftçiler zaman zaman bölgede yaygın olmayan alternatif ürünleri geniş alanlarda üretmektedir. Daha önceki yıllarda da örneği yaşandığı gibi üretilen alternatif ürünlerde çiftçiler çoğunlukla pazarlama sorunu yaşamaktadır. Bu sorunun çözümü için özellikle buğday, mısır, pamuk, mercimek ve arpa bitkisi gibi pazarlanması kolay ürünler dışındaki ürünlerin kolay pazarlanabilmesi için üretici birliklerinin görev yapması ve hangi ürünlerin ne kadar alanda üretilebileceği ve alım garantisinin olacağı önceden çiftçilere söylenmelidir."

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, bölgede ekimi yapılan soya fasulyesi, patates, soğan ve sarımsak gibi alternatif ürünlerin istihdama katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ürün çeşitliliği için çiftçiye ciddi ölçüde destek sağlanması gerektiğini dile getiren İpar, "Bölgemizde son yıllarda sulama alanında ciddi çalışmalar yürütülüyor. Özellikle patates ekimi yaygınlaşıyor. Bunun yanında soya fasulyesi gibi ürünler de denenmeye başlandı. Ürünler kalite yönünden çok iyi. Hilvan-Siverek Pompaj Sulama Projesi'nin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Bölgemizde sulama imkanlarının genişlemesiyle ürün çeşitliliği daha da artacağı gibi mevsimlik tarım işçiliği göçünün de azalacağına inanıyorum. Bunun yanında istihdama ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

"Karacadağ eteklerinde yetişen ürünler çok kaliteli"

Viranşehir ilçesinde ??????çiftçilik yapan Mahmut Keskinli, bu yıl 150 dönüm arazide soğan, 60 dönüm arazide sarımsak ve 250 dönümde patates ektiğini söyledi.

Daha önce Kayseri, Niğde ve Amasya'da üretim yaptığını, memleketi Şanlıurfa'da imkanların genişlemesiyle buraya geldiğini anlatan Keskinli, "Yaklaşık 2 bin ton ürün hasadımız oldu. Dönümü 10 tona kadar verebiliyor. Karacadağ bölgesine yakın yerlerde ürün yetiştiriyoruz. Burada toprak yapısı, iklim ve suyun kaliteli olmasıyla ürün çok kaliteli ve lezzetli oluyor. Pazar sıkıntısı yaşıyoruz. İsteğimiz burada da depoların, pazarın kurulması. Çalışmalar desteklenirse inanıyorum ki binlerce insan mevsimlik tarım işçisi olarak başka bölgelere gitmeyecek. Şu anda burada 100 işçi çalışıyor. Bunlar aileleriyle birlikte 500 kişi yapıyor. Burada çalışıp kazanıyorlar kendi memleketlerinde çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tüccar Musa Keskinbıçak da "Hatay, Adana, Kayseri ve Niğde'de ticaret yapan birisiyim fakat samimiyetle söyleyeyim, buranın toprağı, suyu ve ikliminde yetişen ürünün kalitesini hiçbir yerde bulamadım. Ürünlerimiz çok kaliteli fakat fiyat ve pazarlama konusunda 2 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda piyasada büyük bir belirsizlik hakim. Ürünün elde kalmaması için vadeli satış yapıyoruz. Aldığım ürünün parasını çiftçiye veremediğim zaman çiftçi ve işçiler sıkıntılar yaşıyor. Pazarın kurulması durumunda üretici de satıcı da sıkıntı yaşamayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme