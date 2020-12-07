Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi kavgası: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi kavgası: 6 yaralı

07.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:47
Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Özgören kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet D., Fevzi D., İbrahim D., Mahmut D., Halil D. ve İsmail D. yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fevzi D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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