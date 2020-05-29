Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2 ve Haliliye'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Birecik ilçesinin Karababa Mahallesi ile Siverek, Eyübiye ve Viranşehir'de 6 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA