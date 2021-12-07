SANKO Holding çalışanları, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında kentin mücadelesinin anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "SANKO'lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor" gezi programını düzenledi.

Holding açıklamasına göre, İstanbul, Bursa, Bartın, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Denizli, Manisa, Malatya, Tokat, Ankara, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman'dan Gaziantep'e gelen SANKO'lu 100 aile, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Şehitler Anıtı, Gaziantep Kalesi gibi şehrin tarihi ve kültürel yerlerini rehberler eşliğinde gezdi.

İki gün süren gezide rehberlerin anlattıkları bilgilerle Kurtuluş Savaşı'nda verilen kahramanca mücadeleyi dinleyen katılımcılar, şehrin asırlık destanına yerinde tanık oldu.

Gezinin ardından düzenlenen etkinliğe ise SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Holding Mali Koordinatörü İhsan Akyol, SANKO Holding Ticaret Müdürü Faruk Kolukısa, Sanko Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding çalışanları ve aileleri katıldı.

Adil Sani Konukoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Gaziantep'in kendi şehrini kurtararak gazilik unvanını aldığını ve destansı kurtuluş mücadelesiyle yurdun her köşesindeki direnişlere örnek olduğunu belirtti.

Kentin Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığını dile getiren Konukoğlu, "SANKO da bu 100 yıllık tarihe tanıklık etmiş bir kurum. Bu bilinçle istedik ki, Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımız ve çocukları Gaziantep'e gelerek kurtuluş destanına yerinde tanık olsunlar ve Gaziantep'imizi yakından tanısınlar." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, Gaziantep'in gazilik unvanı almasının kolay olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Onu alabilmek için şehir, nüfusunun yarısını kaybetmiş ancak mücadelesine durmadan devam etmiştir. O küçücük Gaziantep, şehitlerinin kanı yerde kalmasın diye ayrı bir mücadele başlatmış, 'ekonomik olarak savaşacağım, ülkenin lider şehirleri arasına gireceğim ve bu şehri dünyanın tanınan şehirleri arasına sokacağım' demiştir. Bunu bizim annelerimiz, teyzelerimiz geriye kalanlarla birlikte çalışarak başarmışlardır. Bugün Gaziantep'in geldiği noktaya baktığımızda üretimiyle, ihracatıyla dünyanın tanınmış markalarını ve dünyada birçok sektöre liderlik eden bir şehir haline gelmiştir. Bu şehir, mücadeleyi elinden bırakmadan hiçbir şekilde yılmayan insanların bir araya geldiği bir şehir. İşte şu anda ülkemizin 17 farklı ilinde, yaptığınız özverili ve örnek çalışmalarla sizler de bu mücadele ruhunu yaşatıyorsunuz."

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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