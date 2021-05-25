'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' çalışmaları yerinde incelendi
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'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' çalışmaları yerinde incelendi

'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' çalışmaları yerinde incelendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları uygulama alanında incelemek üzere GTÜ kampüsünü ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kocaeli Ticaret Odası, iş birliği ile 12 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli MilletvekiliRadiye Sezer Katırcıoğlu önderliğinde başlatılan "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" projesi kapsamında yapılan çalışmalar, "Proje Gelişme Toplantısı" ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ, Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, Kocaeli İl Tarım Müdürü Yüksel Çil, Ziraat Mühendisi Ali Koç ve Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ziraat Mühendisi Ünal Balta tarafından Katırcıoğlu'na uygulama alanında anlatıldı.

Sn. Emine Erdoğan'ın desteklediği "Ata tohum" kullanılması, araştırılması, yaygınlaştırılması, tohum bankası uygulaması kapsamında yapılan projede pandemiye rağmen ata tohum adayları yerel üreticilerden bizzat Katırcıoğlu tarafından temin edilmiş ve bu tohumlar arasından ata tohumu oldukları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş domates ("Turuncu Çeri Kokteyl" ve "Anka" çeşitleri) ve biberler("Kandıra Kıl" ve "Kandıra Salçalık" çeşitleri) sera ortamında Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü tarafından çimlendirilmiştir. Çimlendirilen fideler ata tohum kullanımının yaygınlaştırılması adına hem Kocaeli'de bulunan yerel çiftçilere verilecek, hem de verim artışının sağlanması amacıyla GTÜ bünyesindeki ATAM tarafından mikrobiyal gübre kullanılarak dikey tarımda yetiştirilecek. ATAM aynı zamanda ata tohumlarının hiçbir genetik bozulmaya maruz kalmadan uzun süre saklanması için kriyogenik yöntemler kullanarak, tohumları GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde bulunan kriyobankta saklayacak.

Kaynak: Bültenler

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'Sandıktan Toprağa Ata Tohum Projesi' çalışmaları yerinde incelendi - Haberler
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