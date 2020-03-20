Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
20.03.2020 05:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:18
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.
Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.
Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA