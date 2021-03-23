SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN
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SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN

23.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:33

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi.

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi. İnternet üzerinden kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye toplamda 66 bin lira para cezası kesildi. Baskın kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.40'ta koronavirüs denetimleri kapsamında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında içeride sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde 15 kişinin bulunduğu ve 12 kişinin bilgisayar üzerinden sanal tombala oynadığı tespit edildi. Baskında içeride bulunan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve kumar oynamaktan 66 bin 731 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi Ö.C, N.E. ve B.Ç. isimli kişiler hakkında Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucu ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Baskın anı kameraya yansıdı.

SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN
SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN
SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN
SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN
SANCAKTEPE'DE SANAL TOMBALA OYNAYAN KİŞİLERE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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