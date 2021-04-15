Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazana özel yaptığı "Vuslat" adlı eserini müzikseverlerin beğenisine sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazana özel yaptığı "Vuslat" adlı eserini müzikseverlerin beğenisine sundu

Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazana özel yaptığı 'Vuslat' adlı eserini müzikseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazan ayına özel "Vuslat (Aşk-ı Hüma)" adlı teklisini Genç TV Youtube kanalında yayınladı.

Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazan ayına özel "Vuslat (Aşk-ı Hüma)" adlı teklisini Genç TV Youtube kanalında yayınladı.

Söz ve müziği Şen'e ait olan eserin, düzenlemesini Volkan Yiğit, klip yönetmenliğini ise Faruk Tokluoğlu yaptı.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin sözlerini 2 yıl önce bir Ramazan Bayramı'nda duyduğu duayla yazmaya başladığını, eserde gerçek bayrama ulaşabilmek için ömrün ramazan şuuruyla geçmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

"Vuslat" ismini seçerken önce ramazana, sonra bayrama, en sonda Allah'a duyulan özlemi anlatmayı hedeflediğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Eserin beste ve güfte çalışmalarını yaptığımız süreçte istişare ettiğimiz dostlarımızdan Vuslat için aldığımız geri dönüşler, bizde yayınlamaya, bu duamızı, bu hedefimizi insanlarla paylaşmaya sevk etti. Güzel bir klip ve aranje ile eseri bir yolculuğa çıkarmak istedik. Stüdyo çalışmalarına kıymetli aranjör dostum Volkan Yiğit ile başlamış olduk. Programcısı olduğum Erkam Radyomuzun stüdyolarında kayıtlarımızı aldık. Klibimizi Faruk Tokluoğlu kardeşimiz çekti ve her şey hazır olunca Genç TV YouTube kanalı single çalışmamızı ve klibimizi yayınladı. Elhamdülillah dinleyicinin olumlu tepkileri de bizi mutlu etti."

Şen, ilk albümünden bir eseri büyük kızı Şevval Neva, bu çalışmasını da küçük kızı Hafsa Hüma'ya ithaf ettiğini belirterek, "İnsan sanatı biraz da kubbede hoş sada bırakmak için yapıyor. Özel olarak da Vuslat, kendi aileme hatıra bırakmaya vesile oldu. Bu sebepten eserin bir diğer ismi de Aşk-ı Hüma oldu." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Şen, 2012'de ilk tekli çalışması "Gençlik Türküsü'nü, 2018'de "Gönülden Nefese" albümünü, 2019'da kahraman Mehmetçiğe armağan ettiği "Mehmed'im Gazanız Mübarek Ola" isimli tekli çalışmasını yayınlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ersun Yanal Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanatçı Tuğrulhan Şen, ramazana özel yaptığı "Vuslat" adlı eserini müzikseverlerin beğenisine sundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:05:57. #1.15#

title