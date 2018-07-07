Samuel Eto'o Konyaspor kampına katıldı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- Atiker Konyaspor, sezon öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Dün gece Bolu'ya giderek takımının kampına katılan Samuel Eto'o ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Güne sabah erken saatlerde yaptığı kros çalışması ile başlayan yeşil beyazlılar, öğle saatlerinde konakladığı otelin sahasında top çalışmalarının ağırlıklı olduğu bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam etti. Oyuncuları 5'e 2 ve dönüşümlü olarak yapılan hücum-savunma organizasyonları ile çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

Son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ise dün gece Bolu'ya giderek takımının kampına katıldı. Eto'o takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.