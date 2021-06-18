Samsunspor kongresi ertelendi
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Samsunspor kongresi ertelendi

Samsunspor kongresi ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor Kulübü Derneği'nin bugün yapılması planlanan olağan kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 25 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Samsunspor Kulübü Derneği'nin bugün yapılması planlanan olağan kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 25 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Olağan kongrenin yapılması planlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda kulüp görevlileri hazır bulundu. Bin 60 üyesi bulunan Samsunspor'un kongresinin yapılabilmesi için en az 531 üyenin katılması gerekiyordu. Kulüp görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.

Kongrenin 25 Haziran Cuma günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi. - SAMSUN

Samsunspor kongresi ertelendi
Samsunspor kongresi ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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