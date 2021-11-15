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Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor tarafından Türkiye'nin her şehrinden bir köy ilkokulu seçerek öğrencilere forma dağıtımı yapılacak.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor tarafından Türkiye'nin her şehrinden bir köy ilkokulu seçerek öğrencilere forma dağıtımı yapılacak.

Samsunspor Kulübü Derneğimizin üyesi Fatih Hasbal, Türkiye'nin her şehrinden bir köy ilkokulu seçerek forma dağıtımı yaptı. 'Türkiye'nin Çocukları Samsunsporludur' projesi kapsamında Türkiye'deki her şehrin bir köyünün ilkokulunda okuyan öğrencilere birer adet Atatürklü forma hediye edeceğini belirten Samsunspor Kulübü Derneği Üyesi Fatih Hasbal, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Çocukları Samsunsporludur projesi adı altında tüm şehrimizdeki en az bir köy okulunda okuyan öğrencilerimize Samsunspor ve Atatürk sevgisini aşılamak için forma hediye ediyoruz. Şuana kadar Giresun'un Alucra ilçesindeki Yeşilyurt Köyü İlkokulu, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Pirinççi Köyü İlkokulu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Çobankazanı Köyü Soğucak İlkokulu, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çınaralan Köyü İlkokulu ve Atakum ilçesindeki İncesu Mahallesi İlkokulu'ndaki öğrencilere Atatürklü forma dağıtımı yaptı. 1 yıl boyunca her şehirden en az 1 köy okulundaki çocuklara forma dağıtımı yapılacak. Şuana kadar 150 adet forma dağıtımı yapıldı." - SAMSUN

Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

Samsunspor'dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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