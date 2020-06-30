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Samsunpor 55 yaşında

- Samsunpor 55 yaşında Samsunpor'un kuruluşun 55. yıl dönümünde anıta çelenk Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

30.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:35

- Samsunpor 55 yaşında

Samsunpor'un kuruluşun 55. yıl dönümünde anıta çelenk

SAMSUN - Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsunspor'un kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Samsunsporlu yöneticiler, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılırken törende konuşan Samsunspor'un eski başkanlarından Hakkı Tomaç, "Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" dedi.

Samsunspor'un kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde sade bir tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar tarafından anıta çelenk konuldu. Çelenk bırakılmasının ardında bir konuşma gerçekleştiren eski Başkan Hakkı Tomaç, "Samsunspor sevdalısı olarak burada bulunuyoruz. Samsunspor'un bugün doğum günüdür. Benim için özel bir gün. Samsunspor'un kuruluşundan 8 gün sonra Samsun 1. Noterinde bu güzel kulübe profesyonel futbolcu olarak imza atan ilk kişi olmanın gururunu ve mutluluğunu taşıyorum. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" diye konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar ise, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet yolunda ilk kıvılcımın ateşlendiği, ilk cesaretin gösterildiği şehir olan Samsun'un, formasında Atatürk arması taşıyan takımı olan Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Aziz Atam 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzden feyiz alarak 55 yıldır sizin gösterdiğiniz yolda sizi örnek alarak ilerliyoruz. Marka değeri olan Samsunsporumuzun hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

Törene Samsunspor Kulübü Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Kulüp Müdürü Soner Soykan, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Basketbol Genel Menajeri Nihat Emre Ekim, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, eski başkanlar ve eski yöneticilerin yanı sıra futbolcular Ercan Yazıcı ve Ferhat Çulcuoğlu ile altyapı oyuncuları katıldı.

Samsunpor 55 yaşında

Kaynak: İHA

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