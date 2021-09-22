Samsun ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Samsun ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Samsun ve Sinop çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.

SİNOP (AA) - Samsun ve Sinop çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgelerde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

 İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Düm Tek Tek
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:30:20. #1.12#