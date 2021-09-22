Samsun ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

SİNOP (AA) - Samsun ve Sinop çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgelerde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.