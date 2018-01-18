Samsun'un Turizmde Büyük Hedefleri Var

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Pamuk, "Samsun potansiyeli ve barındırdığı zenginliklerle turizm alanında büyük hedefleri var." dedi.

Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un Karadeniz'in en önemli kentlerinden olduğunu vurguladı.

Kentin bir çok alanda iddialı olduğunu turizm alanının da bunların başında geldiğini aktaran Pamuk, Samsun'un ulaşımda hava, deniz, demir ve kara yolu imkanlarına sahip ender kentlerden biri olduğuna işaret etti.

Pamuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen 3. Turizm Şurası'nda önemli kararlar alındığını turizm alanında bir yol haritası belirlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Alınan kararlar ve izlenecek yol haritası doğrultusunda 2018 yılı turizm açısından çok daha önemli olacak. Tüm Türkiye'de bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Samsun'da bu yönüyle önemli. Kentin doğal güzellikleri ile kültürel zenginliklerini ön plana çıkartacak çeşitli tanıtım çalışmaları yapacağız.

Belirlenen yol haritası ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Samsun potansiyeli ve barındırdığı zenginliklerle turizm alanında büyük hedefleri var. Sadece Bandırma Vapuru Müzesini yıllık ortalama 600 bin kişi ziyaret ediyor. Yeni yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatımız sürüyor.

Bunun dışındaki müzelerimiz, gezilecek yerler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, yaylalarımız, şelalelerimiz birbirinden farklı güzellikler sunan ilçelerimizdeki pek çok doğal güzellik kentin sayılabilecek zenginliklerinden birkaçı."

Pamuk, kentin sağlık ve termal, spor, kış, yayla, mağara, golf, dağcılık ve dini turizm açısında da zengin bir potansiyeli olduğunu sözlerine ekledi.