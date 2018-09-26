Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık yağının kilogramı 8,48 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık yağının kilogramı 8,48 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Pirinç
|4,00
|5,20
|Ekmeklik Buğday
|0,80
|0,92
|İthal Buğday
|1,49
|1,79
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Bulgur
|1,90
|2,50
|BAKLİYAT ve MAMULLERİ
|Kırmızı Mercimek
|3,40
|4,00
| YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,35
|2,50
|Fındık Yağı 1 kilogram
|8,48
|8,48
|Yemeklik Zeytin Yağı 1 kilogram
|16,00
| 18,00