Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık yağının kilogramı 8,48 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) fındık yağının kilogramı 8,48 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Pirinç 4,00 5,20
Ekmeklik Buğday 0,80 0,92
İthal Buğday 1,49 1,79
HUBUBAT MAMULLERİ
Bulgur 1,90 2,50
BAKLİYAT ve MAMULLERİ
Kırmızı Mercimek 3,40 4,00
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,35 2,50
Fındık Yağı 1 kilogram 8,48 8,48
Yemeklik Zeytin Yağı 1 kilogram 16,00 18,00

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