Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat

SAMSUN (İHA) - Samsun Teknopark firma sayıları ve ihracat rakamlarında büyümesini sürdürüyor.

Bünyesinde 83 Ar-Ge ve kuluçka firması barındıran Teknopark tamamen doldu. İhracat rakamları ise 2021 yılında yaklaşık 8 milyon 124 bin TL'ye yükseldi. Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, ek bina ve yeni kuluçka merkezlerinin müjdesini verdi. Tarım Teknoparkı kurma hedeflerini açıkladı.

Samsun'da ilk kez düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Samsun Teknopark yaklaşık 25 firma ile yer aldı. İş birliklerini geliştirmek amacıyla fuarda yer aldıklarını belirten Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan mevcut durum ve gelecek vizyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, "Samsun Teknopark'ta halihazırda kuluçka ve Ar-Ge firmalarımız olarak 83 tane firmamız var. Şu an kapasitemiz tam dolu. Yeni bir firma başvurduğunda maalesef bekletiyoruz. Ama çok yakın zamanda kısmet olursa gelişen Samsun'da 2023 yılında hazır olacak şekilde bir hizmet binamız daha açılacak. Yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde olacak. Firmalarımızın Teknopark'ın imkanlarından faydalanabilmesi için şehirde 3 tane de kuluçka merkezi açmayı planlıyoruz. Bir tane Canik'te, bir tane İlkadım'da, bir tane Atakum'da olmak üzere 3 tane kuluçka merkezi açacağız. Burada ortalama 30'ar kadar firmalarımız yer alacak. OMÜ-TTO'yla birlikte ileri teknoloji alanında, tarım alanında, gıda alanında, yazılım alanında birçok firmamıza hizmet vermekteyiz. En büyük hayallerimizden bir tanesi; bir sonraki aşamada Türkiye'de sadece Mersin'de açılan tarım teknoparkını Samsun'a da kazandırabilmek var. Bunun dışında 2021 verilerimize baktığımızda halihazırda Ar-Ge'sini tamamlamış, üretime geçmiş ve elinde ürün olan, yazılımı olan firmalarımızın 2021 yılı ihracatı; yaklaşık 8 milyon 124 bin TL. İhracat anlamında Samsun'a ve Karadeniz'e yapılmış ciddi bir katkıdır. Kuracağımız ek binamızla da üretime, ileri teknolojiye, gıdaya, tarıma, sanayiye yönelik yeni firmalarla Samsun Teknopark'ı daha fazla geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha da önemlisi ihracatı çok daha ileri düzeye getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalarda yaptıkları çalışmaları anlattı. Yasin Özkanca, Oğuzhan Polat ve Göksu Öztürk yüksek lisans sürecinde tanışarak yapay zeka alanında faaliyet gösteren Lorenzo Yazılım'ı sağladığı avantajlardan ötürü Samsun Teknopark bünyesinde kurduklarını belirtti.

Yasin Özkanca, "İlk başta web uygulamaları yaptık. Şimdiyse daha çok yapay zeka çalışmalarımız var. Yapay zeka alanında Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinden birine doküman sınıflandırma alanında maliyetlerini azaltacak işi otomatize edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda onlarla çalışmamız yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Aynı zamanda e-ticaret alanında yazılımla yapıyoruz. Yine yapay zekayı kullandığımız biraz daha eğlence alanında resimlere filtre uyguladığımız çalışmalarımız var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İnsansız hava araçları alanında 10 kişilik bir ekiple yola çıkarak zirai drone, insansız hava aracı teknolojileri, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde hizmet verdiklerini belirten Başak Demir ise Helimore Havacılık'ı Samsun Teknopark'ta kurduklarını söyledi.

Başak Demir, "İnsansız hava araçlarını tarıma entegre ederek yeni bir sektör oluşturduk. Şu an prototipini tamamladığımız bir insansız hava aracımız var. Projemizin Türkiye ikinciliği var. Ödülümüzü de Selçuk Bayraktar'dan aldık. Bununla beraber KOSGEB'in Ar-Ge inovasyon destek programını da kazanarak şirket açılışımızı gerçekleştirdik. Farkı mühendislik disiplinlerine ekip arkadaşlarımız var. Bir tarım dronu geliştirdik. Bunun faydalı model başvuru var. Marka tescilimiz var. Ürünümüz 1 litre kapasitesinde otonom uçuyor, otonom bir şekilde şarj dolumu gerçekleştirebiliyor. Ayrıca görüntü işleme teknolojisiyle arazi üzerindeki yabancı ot ve hastalıkları tespit edebiliyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN