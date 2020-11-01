Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin bölgesinde lojistik süper güç haline gelmesi, dünyanın büyük ve güçlü ekonomilerinden biri olma hedeflerimize...
01.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Garı'nda "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Garı'nda "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı