Samsun, İstihdamda En İyi 3 İl Arasına Girdi

Samsun, istihdamda en iyi 3 il arasına girdi

Samsun İŞKUR, 22 bin 110 kişilik işe yerleştirme hedefini 26 bin 318 kişiyi işe alarak gerçekleştirdi

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Samsun için belirlediği 22 bin 110 kişilik işe yerleştirme hedefinin 26 bin 318 işe yerleştirme oranı ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, Samsun'un hedefleri tutturan ilk 3 il arasına girdiğini söyledi.

İŞKUR İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 1. Olağan Toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun'un işsizlik ve istihdam rakamları hakkında bilgiler verildi.

Vali Kaymak: "İstihdam hedeflerini yakalayan ilk 3 il arasındayız"

Verilen istihdam hedeflerini fazlasıyla yerine getirdiklerini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "İŞKUR Genel Müdürlüğünün 81 il müdürlüğüne sunmuş olduğu 2018 hedefleri içerisinde hedefleri tutturan ilk iller arasında yer alıyoruz. Bize 22 bin 110 kişi işe yerleştirmemiz hedefi koyulmuştu, biz 26 bin 318 kişiyi işe yerleştirdik. Bu hedefleri yakalayan Türkiye'deki ilk 3 il arasında görünüyoruz. Bu yönüyle İŞKUR İl Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bununla birlikte işsizlik konusu bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'un da en önemli gündem maddelerinden biri. Her gün bizlerden, kurumların kapılarında binlerce iş isteyen insanlar var. İşsizliğin çözümünde uzun ve kısa vadedeki planlamalar çok önemli. Ciddi tedbirler almamız lazım. Samsun artık göç alan bir olması nedeniyle cazip iller arasına girdi. Onun için gelecekteki gençlerimizin işsiz kalmamaları için de yeni iş alanlarına ihtiyaç var. Bunlar için de çalışıyoruz" dedi.

"Samsun'da toplu işten çıkarılma yok"

Samsun'da toplu işten çıkarılmaların olmadığının altını çizen Vali Kaymak, "İlimizde market zincirinin kapatılmasının ardından işsiz kalanlardan başka toptan işten çıkarmalar yok. Normal iş hayatı devam ediyor. İş dünyasındaki arkadaşların bir takım sıkıntıları var ama şu anki veriler bizleri mutlu ediyor. Bunun daha iyi olması için herkesin çalışması gerekiyor. Bu işlerin daha da iyi olması yönündeki ümitlerimizi muhafaza ediyoruz. Yani, 'kriz, yandık, bittik' diyenler için bu cevabı veriyorum. Ben siyasetçi değilim ama bunlar da devletin resmi rakamlarıdır. İlimizde toptan işten çıkarılma yok. 2017 yılına göre işten çıkarmalar normal seyrinde devam ediyor. 2018 yılı ile 2017 yılı arasında pek bir fark yok. O yönüyle Samsun ekonomisi devam ediyor" diye konuştu.

Çocuk işçi çalıştıranlarla mücadele birimi kurulacak

Çocuk işçi çalıştıran iş yeri sahiplerinin yeni açılan birimle denetleneceğini dile getiren İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, "İş bulma konusunda iyi iş çıkartıyoruz ama daha da iyi olmamız gerekiyor. İŞKUR'da ayrıca çocuk işçilerle alakalı bir birim oluşturduk. Bu birimin başındayız ve koordinesi de İŞKUR tarafından sağlanacak. SGK ile ortaklaşa olarak bu işi yürüterek Samsun'da çocuk işçi çalıştıranlarla ilgili mücadelemiz başlamıştır" şeklinde konuştu.

"1 yılda 26 bin 318 kişi istihdam edildi"

Samsun'da 1 yılda 26 binden fazla kişinin iş sahibi olduğunu belirten İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül ise şu bilgileri verdi:

"Kurumumuza 2018'de Samsun'da 115 bin 103 kişi müracaat etti. Biz birden fazla gelen bu kişilere 157 bin 830 kez bireysel danışmanlık hizmeti gerçekleştirdik. Kayıtlı işgücümüz şu anda 112 bin 209 kişi olarak görülüyor ancak 63 bin 867 kişi şu anda işsiz olarak görülüyor. Biz 115 bin 103 kişiden toplamda 26 bin 318 kişiyi işe yerleştirdik. Hedeflerimiz 22 bin 110'du. Genel müdürlüğümüzün bize hedef koyduğu işe yerleştirme rakamlarını yüzde 118 olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yani bütün hedeflerimizi yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştirdik. 2017 yılında 16 bin 485 kişi işe yerleştirilirken, 2018 yılında yüzde 59'luk bir artışla 26 bin 318 kişiyi işe yerleştirdik."

Ayrıca Samsun'da 2017 yılında işsizlik maaşı hak eden 7 bin 374 kişiye toplam 39 milyon 615 bin TL ödenirken, 2018 yılında işsizlik maaşı alan 10 bin 164 kişiye 53 milyon 609 bin TL ödeme yapıldı.

Kaynak: İHA