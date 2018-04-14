Samsun İstihdam Oluşturmada Türkiye'de 6'ncı

Samsun, 22 bin 110 kişiyi işe yerleştirme hedefinde ilk 2018'in dört ayında 11 bin 128 kişiyi istihdam ederek, yüzde 50,33'le Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldı.

Vali Osman Kaymak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Kaymak'ı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gelişinde Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürleri karşıladı. Karşılamanın ardından Osman Kaymak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde büroları gezerek, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, Vali Osman Kaymak'a verdiği brifingde, "İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünde, kamu ve özel sektör iş yerlerinin talepleri ilan edilerek uygun kişilerin yönlendirilmesi neticesinde taleplerin karşılandığını, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamaların düzenlendiğini söyledi. Meydan, "Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Cumhurbaşkanımızın Çalışma Bakanlığına verdiği hedef doğrultusunda, 2018 yılında Samsun, 22 bin 110 kişiyi işe yerleştirme hedefinde ilk dört ayda 11 bin 128 kişiyi istihdam ederek, yüzde 50,33'le Türkiye'de 6'ncı sıradadır. 2018 yılında yayınlanan genelgeye göre, işsizlik maaşı alan vatandaş, İŞKUR'un danışmanlık hizmetinde kendisine bulunan üç işi ret etmesi durumunda işsizlik maaşı kesilir. Çalışma ve İş Kurumu tarafından, iş arayanlara, işverenlere, çalışanlara, öğrencilere, erlere, mahkümlara, eski hükümlülere, engellilere yani çalışma hayatını ilgilendiren herkese iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün İstihdam Şurası'nda açıkladığı Teşvikler, İlave İstihdam Teşviki, Bir Senden Bir Benden Teşviki, Asgari Ücret Teşviki ve İş Başı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Protokolü (MEGİP) ve Kupon Yöntemi'dir" dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Osman Kaymak, İŞKUR ziyaretinde girişimcilik eğitim programı kapsamında, kendi işini kurmak isteyen vatandaşların girişimcilik mülakatına katılarak, iş kurma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Adayı İlhan Kayatürk de hazır bulundu. - SAMSUN