Samsun'dan Kısa Kısa

Vezirköprü ilçesinde, Türkiye Satranç Federasyonu Vezirköprü Temsilciliği tarafından turnuva düzenlendi.

Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen turnuvaya, Samsun, Bafra, Kavak, Havza ve Vezirköprü'den 280 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvada, 7 yaş genel kategorisinde Kuzey Uzun, 8 yaş genelde Muhammet İbi, 9 yaş genelde Ahmet Cihangir Sarıer, 10 yaş genelde Ali Tuğrul Bilgin, 11 yaş genelde Emir Alkan, 12 yaş genelde Refik Efe Gani ve 13 yaş kız kategorisinde Nehir Murat birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Yaman ve okul müdürleri verdi.

Turnuva birincilerinin Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Adım Adım Sanatla Büyüyorum Projesi

Kavak Cumhuriyet Anaokulu tarafından hazırlanan Adım Adım Sanatla Büyüyorum Projesi kapsamında minik öğrenciler sinemayla tanıştırıldı.

Proje kapsamında Cumhuriyet Anaokulundaki 90 öğrenciye, Samsun'da bir alışveriş merkezinde animasyon filmi izlettirildi.

Okul Müdürü Murat Toraman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Maarif Hareketi kapsamında hazırladıkları projenin süreceğini, öğrencilerini her ay sinema ya da tiyatroyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Cemaate sıcak su müjdesi

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, ilçeye doğalgaz gelmesiyle Avcı Sultan Mehmet Camisi'nin abdest alma bölümüne 24 saat sıcak su verilmeye başlandığını söyledi.

Özbalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ladik'in soğuk bir ilçe olduğunu, özellikle kış aylarında cemaatin sıcak suyla abdest alması için camiye 24 saat sıcak su verdiklerini belirtti.

Cami cemaatinden Ahmet Arlı, yapılan hizmetten memnuniyetini ifade etti.