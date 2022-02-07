Samsun'dan 2 sporcu Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda dereceye girdi

SAMSUN (İHA) - Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü sporcusu Betül Baylan ve Buse Özkan, Adana'da düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

Türkiye Boks Federasyonu 2022 faaliyetleri kapsamında Oral Arslan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 01-06 Şubat 2022 tarihlerinde Adana ili Kozan ilçesinde yapıldı. Bir hafta süren şampiyonaya 57 ilden 462'si erkek ve 186'sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcu katıldı.

2 sporcularının dereceye girdiğini belirten Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Akbulut, "Şampiyonaya 6 sporcu ile katıldık. Sporcularımız Betül Baylan, Ebrar Tokgöz, Buse Özkan, Sinan Gökçe, Nebi Murtazov ve Nagihan Alkıç ilgili şampiyonada spor kulübümüzü ve ilimizi başarı ile temsil ederek kıran kırana müsabaka yaptılar. Şampiyonaya katılan sporcularımızdan Betül Baylan 54 kilogramda Türkiye ikincisi, Buse Özkan 66 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bizleri onurlandırdı. Bu başarıları nedeniyle sporcularımızı ve kulüp antrenörlerimiz Abdullah Ateş ile Sedat Gökçe'yi tebrik ediyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - SAMSUN