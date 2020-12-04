Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti

04.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:07
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarları bir gün erken kuruldu. Vatandaşlar evde geçirecekleri günler için alışverişlerini yapmak üzere pazara geldiler. Kısıtlama günlerinin gözdesi meyve alışverişi oldu.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaf işlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Özellikle portakalın çok satıldığını dile getirdiler. Vatandaşlar da korona virüsü yayılımın önlenmesi adına yapılan bu uygulamaları desteklediklerini ifade ettiler.

Pazarda mandalina 3.5 TL, elma 5 TL, portakal 6 TL, nar 6 TL, ayva 6 TL, muz 10 TL, biber 10 TL, domates 5 TL, çeri domates 10 TL, salata 4 TL fiyatlarından bulunabildi. - SAMSUN

Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar balıkhaneye akın etti
Son dakika: Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar balıkhaneye akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu
Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Osman Kavala Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Kenan Işık Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Sörloth Okan Buruk Ozan Tufan Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:08:33. #1.15#
title