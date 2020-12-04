Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarları bir gün erken kuruldu. Vatandaşlar evde geçirecekleri günler için alışverişlerini yapmak üzere pazara geldiler. Kısıtlama günlerinin gözdesi meyve alışverişi oldu.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaf işlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Özellikle portakalın çok satıldığını dile getirdiler. Vatandaşlar da korona virüsü yayılımın önlenmesi adına yapılan bu uygulamaları desteklediklerini ifade ettiler.

Pazarda mandalina 3.5 TL, elma 5 TL, portakal 6 TL, nar 6 TL, ayva 6 TL, muz 10 TL, biber 10 TL, domates 5 TL, çeri domates 10 TL, salata 4 TL fiyatlarından bulunabildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı