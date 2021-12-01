Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin yaptığı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti suçundan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin yaptığı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti suçundan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.C. isimli şahsın irtibatlı olduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 17 paket halinde 5,39 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 27,50 gram esrar maddesi, 25 adet sentetik ecza hap, 4 adet esrarlı sigara, 1 adet pompalı tüfek, ve 7 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. C.C. ile ilgisi olduğu tespit edilen Y.C. adlı kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan C.C. ve Y.C. uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

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