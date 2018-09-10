Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle Ahmet E.G. ve Cumali Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cumali Y.'nin giymiş olduğu montun boyun kısmına saklanmış vaziyette 1,07 gram bonzai elde edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN