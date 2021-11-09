Samsun'da üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı - Haberler
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Samsun'da üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dağcılık, Kış Sporları, Arama ve Kurtarma Öğrenci Topluluğunca meşe palamudu toplama etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dağcılık, Kış Sporları, Arama ve Kurtarma Öğrenci Topluluğunca meşe palamudu toplama etkinliği düzenlendi.

OMÜ Kurupelit yerleşkesindeki meşe ormanlarında düzenlenen etkinlikte konuşan öğrenci topluluğu danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy, erozyonla mücadele kapsamında toplanan meşe palamutlarının daha sonra öğrencilerle üniversitenin boş arazilerine dikileceğini söyledi.

Aksoy, "Doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ve erozyonla mücadele kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledik. Meşe palamudu, büyümesi kolay ve filizlenme oranı yüksek bir ağaç türüdür. Üniversite yerleşkemizde ağaçlandırmanın artırılması ve daha yeşil bir üniversite oluşturma gayreti içindeyiz. Gelecekte öğrencilerimize daha çevreci ve daha yeşil bir üniversite bırakmak istiyoruz." dedi.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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