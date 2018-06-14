Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, aralarında yaralının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. E.Ö. (27) tabancayla ateş açarak M.O.'yı (25) bacağından yaraladı. Yaralı şahıs, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçmak isteyen silahlı yaralamayı yapan E.Ö. ve yanında bulunan E.F.'yi (25) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve ayağından yaralanan M.O. ile olay sırasında birlikte havalı tüfek kullandıkları iddia edilen B.O. (24) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN