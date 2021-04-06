Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan tıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan tıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut S. idaresindeki 55 ABE 645 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı