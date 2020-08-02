Samsun'da kavşakta kaza: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da kavşakta kaza: 10 yaralı

Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta kaza: 10 yaralı
02.08.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:45

Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu Elifli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun idaresinde bulunan 34 TP 1432 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta Ali Yılmaz yönetimdeki 34 US 3794 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Kazada, Rabia Yılmaz (19), Özlem Öztürk (38), Beren Reyhan Öztürk (5), Semiha Erzurumlu (36), Yade Erdoğan (5), Gülseren Yılmaz (35), Yusuf Yılmaz, Ömer Coşkun (39), Nail Coşkun (65) ve Emine Coşkun (58) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Ekonomi
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Güncel
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Gupse Özay Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Diyarbakır
Şu an buradasınız: Samsun'da kavşakta kaza: 10 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 20:51:39. #1.15#
title